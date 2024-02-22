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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Турецкий ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 45%

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Центробанк Турции на заседании в четверг не стал менять ключевую процентную ставку, оставив ее на максимальном уровне с 2003 года.

Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка по семидневным операциям РЕПО составляет 45% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

С июня прошлого года ставка была увеличена восемь раз подряд в совокупности на 36,5 п.п. в рамках борьбы с инфляцией.

Руководство ЦБ сигнализировало о намерении удерживать ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. При этом ухудшение ситуации с инфляцией может спровоцировать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Инфляция в Турции в январе достигла 64,86% в годовом выражении, обновив максимум с ноября 2022 года. ЦБ таргетирует инфляцию на уровне 5%.

Турецкая нацвалюта слабо меняется в паре с долларом США после объявления решения центробанка. Курс составляет 30,0059 лиры/$1 по сравнению с 30,9962 лиры/$1 по итогам торгов в среду.

Турция
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