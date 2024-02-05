Инфляция в Турции в январе ускорилась до максимума за 14 месяцев

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в январе ускорились до максимума за 14 месяцев, с ноября 2022 года.

Инфляция составила 64,9% в годовом выражении по сравнению с 64,8% в декабре, по данным статистического института страны (Turkstat).

При этом аналитики в среднем прогнозировали замедление до 64,5%, сообщает Trading Economics.

Стоимость коммунальных услуг в январе подскочила на 46% (месяцем ранее - на 40,4%), транспортных услуг - на 77,5% (на 77,1%). Цены на отдых и развлечения выросли на 61,8% (на 61,3%).

Между тем продукты питания подорожали на 69,7% после подъема на 72% в декабре.

Потребительские цены в январе выросли на 6,7% относительно предыдущего месяца, что стало самым сильным скачком с августа 2023 года.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, в январе составила 70,5% в годовом исчислении против 70,6% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце повысились на 44,2% за год и на 4,1% относительно декабря.