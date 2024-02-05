Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Инфляция в Турции в январе ускорилась до максимума за 14 месяцев

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в январе ускорились до максимума за 14 месяцев, с ноября 2022 года.

Инфляция составила 64,9% в годовом выражении по сравнению с 64,8% в декабре, по данным статистического института страны (Turkstat).

При этом аналитики в среднем прогнозировали замедление до 64,5%, сообщает Trading Economics.

Стоимость коммунальных услуг в январе подскочила на 46% (месяцем ранее - на 40,4%), транспортных услуг - на 77,5% (на 77,1%). Цены на отдых и развлечения выросли на 61,8% (на 61,3%).

Между тем продукты питания подорожали на 69,7% после подъема на 72% в декабре.

Потребительские цены в январе выросли на 6,7% относительно предыдущего месяца, что стало самым сильным скачком с августа 2023 года.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, в январе составила 70,5% в годовом исчислении против 70,6% месяцем ранее, сообщает Turkstat.

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце повысились на 44,2% за год и на 4,1% относительно декабря.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

MDMG возобновит выплату дивидендов после завершения редомициляции

Акции "Яндекса" упали на 9,3% на корпоративных новостях

Yandex N.V. может направить часть денег от продажи бизнеса "Яндекса" своим акционерам через buyback

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Цена нефти Brent подросла до $77,71 за баррель

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Структура "Интер РАО" приобрела бывшее СП "Силовых машин" и Toshiba

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });