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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Conoco купит Marathon Oil с оценкой на уровне $22,5 млрд с учетом долга

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания ConocoPhillips договорилась о покупке Marathon Oil с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $22,5 млрд, говорится в пресс-релизе компаний. EV включает чистый долг в размере $5,4 млрд. Расчеты будут производиться исключительно акциями.

Акционеры Marathon получат за каждую бумагу по 0,255 акции Conoco, что предполагает премию в 14,7% к цене акций Marathon на закрытие рынка накануне.

Закрытие сделки запланировано на четвертый квартал.

Вне зависимости от нее Conoco намерена с четвертого квартала повысить дивиденды на 34%, до 78 центов на акцию.

После закрытия сделки она также планирует увеличить размер buyback в первый полный год после объединения до более чем $7 млрд с более $5 млрд и в первые три года выкупить бумаги на сумму свыше $20 млрд.

Ранее 29 мая о скором заключении сделки сообщала Financial Times.

Акции Conoco дешевеют на 3,3% в ходе предварительных торгов в среду, Marathon - дорожают на 6,8%.

ConocoPhillips Marathon Oil США
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