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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

США ввели санкции против НСПК и ряда банков

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США ввели блокирующие санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора карт "Мир", следует из сообщения OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Кроме того, под санкции попали девять российских банков: "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), Ростфинанс, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк, Быстробанк, а также "СПБ банк" (является расчетным депозитарием "СПБ биржи").

Президент США Джо Байден в пятницу объявил о введении более чем 500 новых санкционных мер против России, они, в частности, затронут финансовый сектор и ОПК, сообщил ранее Белый дом.

США OFAC НСПК Авангард
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