Мечел, ТМК и СУЭК включены в SDN List

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США произвели очередное масштабное обновление российского корпоративного сегмента SDN List, включив в него несколько гигантов горнодобычи и металлургии, которые до сих пор избегали американских санкций.

Так, с 23 февраля блокирующие ограничения распространены на "СУЭК", "Мечел", Трубную металлургическую компанию (ТМК) и ряд ее дочерних структур, сообщила в пятницу Минфин США.

OFAC, ведомство, ответственное за правоприменение в области санкций, выдало стандартную лицензию на сворачивание операций с перечисленными компаниями в срок до апреля 2024 года.