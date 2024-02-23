ФГУП "НАМИ" и автопроизводитель Aurus подпали под санкции США
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) включило в санкционный список подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" и производителя люксовых автомобилей Aurus (ООО "Аурус"), сообщило ведомство.
Кроме того, США ввели санкции против девелопера "ГК ПИК" и его крупнейшего акционера Сергея Гордеева.
Для компании это первые санкции.
Гордееву, по данным на октябрь, принадлежит 32,5% "ПИК", крупнейшей российской девелоперской компании.