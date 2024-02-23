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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:24

ФГУП "НАМИ" и автопроизводитель Aurus подпали под санкции США

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) включило в санкционный список подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" и производителя люксовых автомобилей Aurus (ООО "Аурус"), сообщило ведомство.

Кроме того, США ввели санкции против девелопера "ГК ПИК" и его крупнейшего акционера Сергея Гордеева.

Для компании это первые санкции.

Гордееву, по данным на октябрь, принадлежит 32,5% "ПИК", крупнейшей российской девелоперской компании.

Aurus Минпромторг НАМИ ПИК США Сергей Гордеев
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