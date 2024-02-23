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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

США включили в SDN-List РусХимАльянс, "НОВАТЭК-Мурманск", Росгеологию

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты включили в санкционный список ряд крупных российских нефтегазовых компаний, среди которых ООО "РусХимАльянс" и ООО "НОВАТЭК-Мурманск", говорится в сообщении OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Кроме того, блокирующие санкции введены в отношении АО "Росгеология" и большинства его структур: "Зарубежгеология", "Полярная Морская Геологоразведочная Экспедиция" (ПМГРЭ), "Сибирское ПГО", "Тульское НИГП", "Урангео", "ВНИГРИ-Геологоразведка", "ВНИГРИуголь", "ВНИИзарубежгеология" и других.

Ограничения также введены против "Ижевского завода нефтяного машиностроения".

Под санкции также попало ООО "Современный морской арктический транспорт СПГ" (СМАРТ СПГ) - совместное предприятие ПАО "Совкомфлот" и ПАО "НОВАТЭК", которое выполняет функцию владельца и оператора флота танкеров-газовозов для обеспечения проекта "Арктик СПГ 2", а также других текущих и перспективных проектов "НОВАТЭКа". Кроме того, в SDN-List включено ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда").

"РусХимАльянс" на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче", один из операторов проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

"НОВАТЭК-Мурманск" контролирует Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений "НОВАТЭКа" в Мурманской области, где строятся платформы для установки СПГ-заводов.

США OFAC РусХимАльянс НОВАТЭК-Мурманск Росгеология
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