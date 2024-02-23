США ввели санкции против "дочки" Росатома по развитию грузовых проектов на Севморпути
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США ввели блокирующие санкции против АО "Русатом Арктик", сообщило OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).
"Росатом" создал дочернюю компанию АО "Русатом Арктик" в декабре 2023 года. Предприятие займется развитием новых направлений бизнеса госкорпорации в Арктической зоне, поясняли "Интерфаксу" в "Росатоме".
"Росатом" с 2018 года является инфраструктурным оператором Севморпути и отвечает за организацию судоходства, строительство инфраструктурных объектов, навигационно-гидрографическое обеспечение и систему безопасности мореплавания в тяжелых арктических условиях.