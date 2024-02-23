Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

США ввели санкции против "дочки" Росатома по развитию грузовых проектов на Севморпути

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - США ввели блокирующие санкции против АО "Русатом Арктик", сообщило OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

"Росатом" создал дочернюю компанию АО "Русатом Арктик" в декабре 2023 года. Предприятие займется развитием новых направлений бизнеса госкорпорации в Арктической зоне, поясняли "Интерфаксу" в "Росатоме".

"Росатом" с 2018 года является инфраструктурным оператором Севморпути и отвечает за организацию судоходства, строительство инфраструктурных объектов, навигационно-гидрографическое обеспечение и систему безопасности мореплавания в тяжелых арктических условиях.

Росатом США Севморпуть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 23 февраля

В НСПК заверили, что санкции США не помешают работе платежных сервисов в РФ

В НСПК заверили, что санкции США не помешают работе платежных сервисов в РФ

ЕС ввел санкции против глав ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей

ЕС ввел санкции против глав ХМАО, Тульской, Рязанской и Пензенской областей

Губернатор Ростовской области заявил о срабатывании системы ПВО

РФ расширила список невъездных представителей евроинститутов и стран ЕС

Песков заявил, что РФ прояснит значение заявлений о заморозке Арменией участия в ОДКБ

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В ОДКБ сказали, что не получали заявлений о приостановке членства от Армении

Российские военные перехватили два дрона ВСУ над Курской областью

Старовойт сообщил, что над Курском работает система ПВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });