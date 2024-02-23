СПБ банк изучит изменения в стратегию разблокировки активов клиентов из-за санкций США

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Юристы расчетного депозитария "СПБ биржи" изучают ситуацию в связи с объявленным в пятницу решением OFAC по его включению в санкционный список, в том числе возможные изменения в стратегии разблокировки клиентских активов, сообщил журналистам представитель отдела коммуникаций СПБ банка.

"В настоящее время юристы СПБ банка и международные юристы - консультанты, которые специализируются на санкциях, изучают ситуацию. Дополнительно юристы изучат возможные изменения в представленной ранее стратегии по разблокировке клиентских активов. По итогам анализа и переговоров с контрагентами СПБ банк сообщит о результатах и о порядке дальнейших действий", - сообщил представитель депозитария.

Он отметил, что СПБ банк находится под ограничениями США со 2 ноября 2023 года, когда были введены санкции в отношении материнской компании - СПБ биржи. "Таким образом, после сегодняшнего решения OFAC санкционный статус СПБ банка не изменился, а изменились юридические основания для его нахождения в санкционном списке", - добавил представитель депозитария.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в пятницу внесло "СПБ банк" в санкционный список. Сама биржа попала в этот список 2 ноября 2023 года.

После введения санкций торги иностранными бумагами на СПБ бирже были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

В начале января СПБ банк, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, направил OFAC стратегию разблокировки активов. Как сообщалось, она в том числе включала вывод СПБ банка из-под контроля СПБ биржи за счет уменьшения ее доли в уставном капитале и издание лицензии, позволяющей разблокировать клиентские активы. После введения санкций США против биржи у инвесторов оказались заблокированы бумаги на сумму около $3 млрд.