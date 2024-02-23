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США ввели санкции против расчетного депозитария "СПБ биржи"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло расчетный депозитарий "СПБ биржи" - "СПБ банк" - в санкционный список, следует из сообщения ведомства.

Сама биржа попала в этот список 2 ноября 2023 года.

После введения американских санкций торги иностранными бумагами на "СПБ бирже" были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

В начале января "СПБ банк", где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, направил OFAC стратегию разблокировки активов.

Как сообщалось, она в том числе включала вывод "СПБ банка" из-под контроля "СПБ биржи" за счет уменьшения ее доли в уставном капитале и издание лицензии, позволяющей разблокировать клиентские активы.

После введения санкций США против биржи у инвесторов оказались заблокированы бумаги на сумму около $3 млрд.

В начале февраля "СПБ банк" сообщил, что договорился с рядом дружественных контрагентов о разблокировке активов клиентов объемом $15,78 млн. Депозитарий тогда же отмечал, что ожидает ответа от OFAC по предложенной стратегии разблокировки активов.

США СПБ биржа OFAC СПБ банк
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