МТС создала новое "МТС Медиа" вместо переименованного в "Кион"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" учредило 22 февраля ООО "МТС Медиа" с уставным капиталом в 50 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В качестве основного вида деятельности новой компании указано "производство фильмов и ТВ-программ", а также деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, в области исполнительных искусств, парков культуры и отдыха и тематических парков, прочей зрелищно-развлекательной сферы.

Гендиректором ООО "МТС Медиа" стала Елена Бальмонт, выходец из "СТС Медиа", которая сейчас является независимым директором в совете директоров ООО "Кион".

При этом в начале февраля МТС переименовала в ООО "Кион" действующее в течение 4 лет ООО "МТС Медиа". На момент создания этого юрлица сообщалось, что оно объединит существующие ТВ-направления оператора: спутник, IPTV, кабельное и мобильное ТВ, а также киностудию "Кинополис".

В пресс-службе МТС от комментариев о целях создания нового ООО воздержались.

По итогам 9 месяцев 2023 года выручка медиа-направления МТС составила 13,9 млрд рублей, показав рост год к году на 20%. OIBDA повысилась на 45% - до 8,1 млрд рублей. CAPEX составил 5,2 млрд рублей.