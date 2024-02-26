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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Полномочия президента МТС Вячеслава Николаева продлены на три года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" в понедельник продлил полномочия президента компании Вячеслава Николаева на три года, говорится в информации о существенном факте компании.

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Переназначение Николаева вступает в силу с 13 марта.

Николаев возглавляет МТС с марта 2021 года, до этого он занимал пост первого вице-президента компании по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию.

МТС на 42,09% принадлежит ПАО АФК "Система". Free float - 49,98%.

МТС Вячеслав Николаев
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