Полномочия президента МТС Вячеслава Николаева продлены на три года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" в понедельник продлил полномочия президента компании Вячеслава Николаева на три года, говорится в информации о существенном факте компании.

Переназначение Николаева вступает в силу с 13 марта.

Николаев возглавляет МТС с марта 2021 года, до этого он занимал пост первого вице-президента компании по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию.

МТС на 42,09% принадлежит ПАО АФК "Система". Free float - 49,98%.