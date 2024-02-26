Horizon Capital довела размер фонда HCGF IV для Украины и Молдавии до финальных $350 млн

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания по управлению фондами прямых инвестиций Horizon Capital, сообщила, что суммарно привлекла от международных инвесторов $350 млн в новый фонд Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) для инвестирования в быстрорастущие технологические и экспортно-ориентированные средние предприятия на Украине и в Молдавии.

Целевой размер фонда, который начал формироваться в октябре 2021 года, составлял $250 млн.

Как поясняется в пресс-релизе компании, она провела "финальное закрытие" фонда HCGF IV на уровне $350 млн, превысив цель на $100 млн. "Это успешное закрытие знаменует начало нового этапа для Horizon Capital, где мы будем сотрудничать с выдающимися украинскими предпринимателями, чтобы ускорить их рост и поддержать воплощение их смелых идей", - заявила CEO и соучредитель Horizon Capital Елена Кошарная.

Закрытие состоялось в Токио 19 февраля. В итоге общая сумма активов под управлением Horizon Capital увеличилась до $1,6 млрд.

Согласно пресс-релизу, инвесторы, поддержавшие HCGF IV, владеют капиталом в размере около $700 млрд. Это такие международные финансовые учреждения, как Международная финансовая корпорация (IFC), ЕБРР, Европейский инвестиционный банк через фонд EU for Ukraine, а также DFC, DEG, FMO, JICA, Proparco, SIFEM, Swedfund, Finnfund и другие, "объединившие усилия с глобальными институциональными инвесторами" и частными инвесторами.

Horizon Capital напомнила, что HCGF IV уже осуществил инвестиции в первые три быстрорастущих инновационных технологических компании (Preply, GoIT и Viseven), сосредоточившись на расширении их научно-исследовательских платформ на Украине и увеличении их международного присутствия.

В ходе первого инвестиционного раунда, о котором было объявлено в конце сентября 2022 года, было привлечено $125 млн, в мае 2023 года Horizon Capital сообщила об увеличении фонда до $254 млн, в конце сентября - до $298 млн. По итогам четвертого раунда размер HCGF IV вырос до $328 млн.

Horizon Capital - крупная инвестиционная компания, управляющая шестью фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов), среди которых также WNISEF (с капиталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн), EEGF III ($200 млн) и HCGF II ($258,3 млн). Средства указанных фондов были инвестированы в более чем 170 компаний, в которых трудоустроено более 80 тыс. человек на Украине и Молдавии.