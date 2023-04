Horizon Capital привлек в новый фонд от международных инвесторов $254 млн

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская компания по управлению фондами прямых инвестиций Horizon Capital привлекла $254 млн в новый фонд Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), который начал формироваться в сентябре 2022 года, говорится в сообщении компании.

Целевой размер фонда составлял $250 млн, отмечает компания.

Как говорится в сообщении Международной финансовой корпорации (IFC), которая внесла в фонд $30 млн на начальном этапе его формирования, она увеличила свой вклад до $60 млн, став крупнейшим участников фонда.

Среди новых инвесторов фонда, по данным Horizon Capital и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, также является участником фонда), Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique (Proparco), американская Международная финансовая корпорация развития (DFC), Swedfund International AB (Swedfund), Финский фонд промышленного сотрудничества (Finnfund) и Датский инвестфонд для развивающихся стран (IFU).

Помимо ЕБРР, который на первом этапе внес в HCGF IV $40 млн, и IFC, его инвесторами также выступили дочерняя компания KfW Group – Германская корпорация по инвестициям и развитию (DEG), Голландский банк развития (FMO), Швейцарский инвестиционный фонд для развивающихся рынков (SIFEM), Western NIS Enterprise Fund и Zero Gap Fund (сформированный в сотрудничестве The Rockefeller Foundation и John D. and Catherine T. MacArthur Foundation).

Ранее ЕБРР и IFC сообщили, что фонд будет инвестировать в основном в быстрорастущие технологические и экспортно ориентированные компании со средней капитализацией, работающие на Украине и в Молдавии и конкурентоспособные на глобальном рынке. Предполагается, что фонд будет инвестировать $10-30 млн для приобретения миноритарных пакетов акций 10-15 компаний со средней капитализацией и стоимостью $50-150 млн.

HCGF IV является преемником фонда Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III) и будет следовать аналогичной инвестиционной стратегии, ориентированной на ИТ-услуги и продукты, а также на электронную коммерцию, инновационные потребительские товары и финтех.

IFC также сообщала, что инвестировала в EEGF III и EEGF II, тогда как ЕБРР был инвестором фондов EEGF III и EEGF II, а также HCGF II.

Horizon Capital – крупная инвестиционная компания, управляющая пятью фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами $1,4 млрд, среди которых WNISEF (с капиталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн) и EEGF III ($200 млн), а также HCGF II ($258,3 млн). Средства этих фондов инвестируются в проекты на Украине и в Молдавии.

Офисы компании расположены в Киеве и Чикаго.