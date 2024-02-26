Инвесторы в преддверии запуска ИИС-3 активно открывали счета первых двух типов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам 2023 года увеличилось на 15% и достигло 6 млн, говорится в сообщении Банка России.

Темп прироста брокерских ИИС в четвертом квартале был максимальным за последние два года и составил 6%. Одной из причин такой динамики мог стать запуск с января 2024 года ИИС третьего типа (ИИС-3), который отличается более длительным периодом вложений для получения налоговых льгот (от пяти лет вместо трех), полагает ЦБ.

Стоимость активов на ИИС по итогам 2023 года составила 543 млрд рублей, увеличившись на 22%. Объем портфелей вырос в основном за счет положительной переоценки российских акций и практически достиг уровня конца 2021 года (551 млрд рублей).

В отличие от прошлых лет традиционно высокого притока средств на брокерские ИИС в конце 2023 года не наблюдалось, замечает ЦБ. "Можно предположить, что большинство клиентов открывали ИИС, чтобы зафиксировать прежние условия счетов первого и второго типа и пополнить их позднее", - отмечается в сообщении.

Нетто-взносы на брокерские ИИС за 2023 год составили 33 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей в четвертом квартале (годом ранее - 84 млрд рублей и 31 млрд рублей соответственно). Такое поведение инвесторов говорит об их пока осторожном отношении к новому для них ИИС-3, считает Банк России.

При этом приток средств на брокерские счета сопровождался рекордным оттоком со счетов доверительного управления (ДУ), который достиг 25 млрд рублей (годом ранее - 18 млрд рублей) на фоне выхода инвесторов из стандартных стратегий ДУ.

Средний размер счета в 2023 году в рамках брокерского обслуживания увеличился с 74 тыс. до 83 тыс. рублей, а в рамках ДУ – снизился с 210 тыс. до 205 тыс. рублей.

При этом более двух третей брокерских ИИС остаются пробными. В частности, данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС на конец четвертого квартала составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тыс. рублей, отмечает ЦБ.

Средний размер брокерского ИИС без учета пробных счетов на конец 2023 года составлял почти 682 тыс. рублей.

В структуре активов на брокерских ИИС по-прежнему преобладают российские акции (39%), а в рамках ДУ – паи резидентов (82%). Доля иностранных активов на ИИС сократилась за год с 13% до 11%, отмечает ЦБ.