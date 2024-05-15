ЦБ хочет снова обсудить перевод дивидендов с индивидуальных инвестсчетов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк России хочет вернуться к обсуждению вопроса перевода с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) дивидендов и купонов на другие счета для повышения привлекательности этого инструмента, заявила на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Там много вопросов, которые возникают у инвесторов. В частности, есть вопросы, почему доходы от инвестирования в рамках ИИС-3 можно отправлять только в реинвестирование, а не на текущие счета, например, которые могут использоваться в том числе для обслуживания ипотечного кредита или каких-то других нужд. Мы эту тему обсуждали, когда готовились все эти законопроекты. Думаю, что можно вернуться к этому вопросу, для того, чтобы ИИС-3 сделать более привлекательным", - сказала она.

Закон о запуске ИИС-3 заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.