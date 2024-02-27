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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Инфляция в Японии в январе замедлилась до минимума с марта 2022 года

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в январе выросли на 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 2,6% в декабре и оказались минимальными с марта 2022 года.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2% в годовом выражении после подъема на 2,3% в декабре. Подъем также был самым незначительным с марта 2022 года.

В результате инфляция опустилась до целевого уровня Банка Японии в 2% после того, как на протяжении 21 месяца подряд она превышала его.

Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения этого показателя на 1,8%, по данным Trading Economics.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 3,5% в годовом выражении против 3,7% в декабре.

Стоимость продуктов питания поднялась на 5,7% (в декабре - на 6,7%), отдых и развлечения подорожали на 6,8% (на 7,8%), телекоммуникационные услуги - на 2,1% (на 4,8%). Топливо подешевело на 11,9% (на 13,2%), электричество - на 21% (на 20,5%), газ - на 15,3% (на 13,8%).

Между тем темпы повышения цен на транспортные услуги ускорились до 3% с 2,9%, на образовательные - до 1,4% с 1,3%.

Потребительские цены в Японии в январе не изменились относительно предшествующего месяца. В декабре они увеличились на 0,1%.

Япония
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