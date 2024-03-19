Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

Банк Японии повысил ключевую ставку впервые с 2007 года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк Японии повысил ключевую процентную ставку впервые с 2007 года и отказался от контроля доходности десятилетних гособлигаций по итогам двухдневного заседания, завершившегося во вторник.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ теперь находится в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, ранее она составляла минус 0,1%, говорится в заявлении японского центробанка.

Банк Японии последним среди центробанков мира удерживал ставку на отрицательном уровне, установленном в феврале 2016 года.

До мартовского заседания ЦБ таргетировал доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, допуская максимальные колебания до 1% годовых. От этой политики было решено отказаться.

Решение было принято семью голосами членов руководства регулятора против двух, отмечает FT.

Банк Японии намерен отказаться от покупки бумаг биржевых индексных фондов и японских фондов недвижимости, а также постепенно, в течение года, свести на нет приобретения корпоративных облигаций. Покупки гособлигаций продолжатся.

Японский регулятор годами боролся с низкой инфляцией посредством сверхмягкой денежно-кредитной политики, пишет CNBC. Однако индекс потребительских цен без учета энергоносителей и продуктов питания превышает целевой показатель в 2% уже дольше года, и хотя ранее руководство ЦБ относило это на счет внешних факторов, в последнее время стали заметны сигналы более устойчивого инфляционного давления.

В частности, на прошлой неделе крупнейшее объединение профсоюзов Японии Rengo сообщило, что по результатам переговоров ведущие компании страны повысят зарплаты сотрудников в среднем на 5,28%, максимальными темпами за 33 года.

Весенние переговоры между компаниями и профсоюзами Японии, известные как "шунто", являются важным показателем будущего роста потребительских цен в стране. Ранее глава Банка Японии Кадзуо Уэда говорил, что результаты весенних переговоров бизнеса и профсоюзов относительно зарплат станут "ключевым фактором", который будет влиять на решение ЦБ по ставке.

Банк Японии Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам в РФ

Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Рубль растет на старте торгов к доллару и юаню на фоне преобладающего позитива

Рубль растет на старте торгов к доллару и юаню на фоне преобладающего позитива
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });