Банк Японии повысил ключевую ставку впервые с 2007 года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк Японии повысил ключевую процентную ставку впервые с 2007 года и отказался от контроля доходности десятилетних гособлигаций по итогам двухдневного заседания, завершившегося во вторник.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ теперь находится в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, ранее она составляла минус 0,1%, говорится в заявлении японского центробанка.

Банк Японии последним среди центробанков мира удерживал ставку на отрицательном уровне, установленном в феврале 2016 года.

До мартовского заседания ЦБ таргетировал доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, допуская максимальные колебания до 1% годовых. От этой политики было решено отказаться.

Решение было принято семью голосами членов руководства регулятора против двух, отмечает FT.

Банк Японии намерен отказаться от покупки бумаг биржевых индексных фондов и японских фондов недвижимости, а также постепенно, в течение года, свести на нет приобретения корпоративных облигаций. Покупки гособлигаций продолжатся.

Японский регулятор годами боролся с низкой инфляцией посредством сверхмягкой денежно-кредитной политики, пишет CNBC. Однако индекс потребительских цен без учета энергоносителей и продуктов питания превышает целевой показатель в 2% уже дольше года, и хотя ранее руководство ЦБ относило это на счет внешних факторов, в последнее время стали заметны сигналы более устойчивого инфляционного давления.

В частности, на прошлой неделе крупнейшее объединение профсоюзов Японии Rengo сообщило, что по результатам переговоров ведущие компании страны повысят зарплаты сотрудников в среднем на 5,28%, максимальными темпами за 33 года.

Весенние переговоры между компаниями и профсоюзами Японии, известные как "шунто", являются важным показателем будущего роста потребительских цен в стране. Ранее глава Банка Японии Кадзуо Уэда говорил, что результаты весенних переговоров бизнеса и профсоюзов относительно зарплат станут "ключевым фактором", который будет влиять на решение ЦБ по ставке.