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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Россия в 2023 году увеличила экспорт гречихи в Китай в 7,4 раза

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году экспортировала в Китай 145 тыс. тонн гречихи, что в 7,4 раза больше, чем в 2022 году (19,7 тыс. тонн). Стоимость экспорта выросла в 5,4 раза, до $62 млн с $11,5 млн соответственно, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

"Гречиха служит основным компонентом многих кулинарных блюд в Китае, особенно в северных провинциях. Чаще всего ее можно встретить в виде лапши из гречневой муки - собы, - говорится в сообщении. - Помимо этого, ее используют для приготовления традиционных паровых булочек и хлеба".

РФ Китай Агроэкспорт
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