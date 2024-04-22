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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Китай в январе-феврале увеличил импорт гречихи из РФ почти в восемь раз

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Китай в январе-феврале этого года импортировал из России 37 тыс. тонн гречихи, что в 7,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В стоимостном выражении поставки увеличились в 6,1 раза, до $15 млн.

В сообщении подчеркивается, что Россия с 2021 года является единственным поставщиком гречихи в Китай.

По расчетам "Агроэкспорта", потенциал экспорта российской гречихи в эту страну к 2030 году оценивается в $100 млн.

По данным Росстата, сбор гречихи в РФ в 2023 году составил 1,48 млн тонн против 1,2 млн тонн в 2022 году.

Агроэкспорт Китай Минсельхоз РФ
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