ЦБ РФ сообщил о намерении увеличить страховку по длинным вкладам до 2,8 млн руб.

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ прорабатывает вопрос двукратного повышения суммы страхового возмещения по длинным вкладам, чтобы повысить их привлекательность для клиентов банков, рассказала в интервью агентству "Интерфакс" зампред ЦБ Ольга Полякова.

"Цель нашей инициативы - повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики. Чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам. Сейчас обсуждается вопрос, что страховка по ним может составить до 2,8 млн рублей", - заявила она.

Отчисления банков в фонд страхования вкладов по таким вкладам будут ниже. За счет полученной экономии они смогут предлагать своим вкладчикам более привлекательную доходность, отметила Полякова.

В настоящее время возмещение по вкладам выплачивается вкладчику банка в размере 100% суммы всех его вкладов (за исключением вкладов отдельных категорий), но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика в одном банке.

По счетам эскроу, открытым физлицу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости или для расчетов по договору участия в долевом строительстве, максимальный размер страховки равен 10 млн рублей.

Полякова также рассказала, что ЦБ изучает вопрос дифференцированных отчислений в фонд страхования вкладов в зависимости от уровня риска и оценки финансовой устойчивости банка. "Считаем правильным, чтобы банки с высоким уровнем риска платили больше страховых взносов", - отметила она.

Сейчас регулятор разрабатывает новую методику оценки экономического положения банков, так как текущая методика частично утратила свою риск-чувствительность и нуждается в обновлении.

"Здесь важно правильно настроить инструмент, который мы будем использовать для оценки банков - так называемые надзорные рейтинги", - заявила она.

В настоящее время ЦБ тестирует новую методологию количественного скоринга банков исходя из их показателей отчетности. Кроме того, регулятор прорабатывает вопрос установления взаимосвязи оценки экономического положения с оценками качества внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и результатами надзорного стресс-тестирования.