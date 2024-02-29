Путин предложил запустить безотзывные сберегательные сертификаты

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Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложить запустить новый банковский продукт с повышенным страховым покрытием - безотзывные сберегательные сертификаты на срок от трех лет.

"Считаю необходимым запустить новый инструмент - сберегательный сертификат, граждане смогут размещать свои сбережения на длительных срок, от трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. И конечно, эти средства будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках", - сказал президент в ходе послания Федеральному Собранию в четверг.

В настоящее время возмещение по вкладам выплачивается вкладчику банка в размере 100% суммы всех его вкладов (за исключением вкладов отдельных категорий), но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика в одном банке.

По счетам эскроу, открытым физлицу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости или для расчетов по договору участия в долевом строительстве, максимальный размер страховки равен 10 млн рублей.

О планах ЦБ и правительства стимулировать граждан размещать длинные сбережения в банках говорила в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ Ольга Полякова.

"Цель нашей инициативы - повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики. Чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам. Сейчас обсуждается вопрос, что страховка по ним может составить до 2,8 млн рублей", - заявила она.

Отчисления банков в фонд страхования вкладов по таким вкладам будут ниже. За счет полученной экономии они смогут предлагать своим вкладчикам более привлекательную доходность, отметила Полякова.