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IDC прогнозирует роста поставок смартфонов в мире на 2,8% в 2024 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мировые поставки смартфонов по итогам 2024 года могут увеличиться на 2,8% - до 1,2 млрд штук, прогнозирует исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

"За последние семь лет мировой рынок смартфонов сокращался шесть раз. Однако 2024 станет годом, когда рынок смартфонов вернется к росту", - говорится в сообщении.

В следующие четыре года поставки смартфонов будут увеличиваться на несколько процентов в год, полагают аналитики.

При этом они отмечают, что "продолжающийся рост цен и улучшение долговечности современных смартфонов поддерживают и без того длинный цикл замены (старых устройств на новые - ИФ), что сдерживает рост новых поставок".

В числе позитивных факторов для рынка эксперты отмечают новые технологические разработки. В частности, продажи складных смартфонов, как ожидается, в 2024 году повысятся на 37% и достигнут 25 млн штук.

"Хотя общий объем поставок смартфонов остается ниже допандемийного уровня, хорошая новость заключается в том, что потребители готовы платить больше за свои телефоны. Этому еще сильнее будут способствовать инновации в области складных устройств и идея искусственного интеллекта на устройстве следующего поколения", - заявила директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

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