Продажи смартфонов в Китае в III квартале сократились на 6,3%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Продажи смартфонов в Китае в третьем квартале 2023 года снизились на 6,3% - до 67,1 млн штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).

Судя по всему, рынок уже достиг нижней точки, отмечает IDC и указывает на повышенное внимание потребителей к смартфонам Huawei Mate 60, а также сосредоточенность ключевых поставщиков на четвертом квартале, когда пройдет фестиваль онлайн-шопинга по случаю Дня холостяка (11 ноября).

Лидером по продажам спустя более чем год вновь стал Honor. Три новых модели раскладных смартфонов помогли бренду укрепить позиции в высоком ценовом сегменте (от $600), указывает IDC.

Cпрос на продукцию Apple Inc., выпустившей iPhone 15, не оправдал ожиданий. Премиальный iPhone 15 Pro Max оказался достаточно популярен, но на старте продаж возникли проблемы с поставками.

"В четвертом квартале китайский рынок должен впервые более чем за два года вырасти в годовом выражении, что будет главным образом связано с усилением конкуренции и низкой базой сопоставления, - заявил старший менеджер исследовательских проектов IDC в области клиентских устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе Уилл Вонг. - Тем не менее сложности сохраняются, особенно учитывая, что китайские потребители стали прагматичнее и уже не боятся пропустить новинки так, как до пандемии коронавируса".

Крупнейшие производители смартфонов в Китае:

Бренддоля рынка в III кв. 2023гдоля в III кв. 2022гизм. продаж за год

Крупнейшие производители смартфонов в Китае: