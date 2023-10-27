Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Продажи смартфонов в Китае в III квартале сократились на 6,3%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Продажи смартфонов в Китае в третьем квартале 2023 года снизились на 6,3% - до 67,1 млн штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).

Судя по всему, рынок уже достиг нижней точки, отмечает IDC и указывает на повышенное внимание потребителей к смартфонам Huawei Mate 60, а также сосредоточенность ключевых поставщиков на четвертом квартале, когда пройдет фестиваль онлайн-шопинга по случаю Дня холостяка (11 ноября).

Лидером по продажам спустя более чем год вновь стал Honor. Три новых модели раскладных смартфонов помогли бренду укрепить позиции в высоком ценовом сегменте (от $600), указывает IDC.

Cпрос на продукцию Apple Inc., выпустившей iPhone 15, не оправдал ожиданий. Премиальный iPhone 15 Pro Max оказался достаточно популярен, но на старте продаж возникли проблемы с поставками.

"В четвертом квартале китайский рынок должен впервые более чем за два года вырасти в годовом выражении, что будет главным образом связано с усилением конкуренции и низкой базой сопоставления, - заявил старший менеджер исследовательских проектов IDC в области клиентских устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе Уилл Вонг. - Тем не менее сложности сохраняются, особенно учитывая, что китайские потребители стали прагматичнее и уже не боятся пропустить новинки так, как до пандемии коронавируса".

Крупнейшие производители смартфонов в Китае:

Бренддоля рынка в III кв. 2023гдоля в III кв. 2022гизм. продаж за год

Крупнейшие производители смартфонов в Китае:

Бренд доля рынка в III кв. 2023г доля в III кв. 2022г изм. продаж за год
Honor 19,3% 17,8% 1,8%
OPPO 16,2% 17% -10,5%
Apple 16,0% 15,7% -4%
vivo 15,7% 19,8% -25,7%
Xiaomi 13,5% 12,6% 0,1%
другие 19,2% 17,1% 5,1%
Всего 100% 100% -6,3%

IDC Huawei Китай Apple
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Правительство РФ заявило о стабилизации цен на топливо в мелком опте и на АЗС

Рубль на "Мосбирже" растерял рост к основным валютам на фоне фиксации прибыли

Россия напряженно переходит на зимний дизель. Обзор

Россия напряженно переходит на зимний дизель. Обзор

Минэнерго изучит возможность поставки нефтепродуктов в Турцию и Узбекистан

Набиуллина не ждет серьезного влияния указа о репатриации валютной выручки на курс

ЦБ сейчас не участвует в дискуссиях об ограничении движения капитала

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });