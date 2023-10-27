Продажи смартфонов в Китае в III квартале сократились на 6,3%
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Продажи смартфонов в Китае в третьем квартале 2023 года снизились на 6,3% - до 67,1 млн штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).
Судя по всему, рынок уже достиг нижней точки, отмечает IDC и указывает на повышенное внимание потребителей к смартфонам Huawei Mate 60, а также сосредоточенность ключевых поставщиков на четвертом квартале, когда пройдет фестиваль онлайн-шопинга по случаю Дня холостяка (11 ноября).
Лидером по продажам спустя более чем год вновь стал Honor. Три новых модели раскладных смартфонов помогли бренду укрепить позиции в высоком ценовом сегменте (от $600), указывает IDC.
Cпрос на продукцию Apple Inc., выпустившей iPhone 15, не оправдал ожиданий. Премиальный iPhone 15 Pro Max оказался достаточно популярен, но на старте продаж возникли проблемы с поставками.
"В четвертом квартале китайский рынок должен впервые более чем за два года вырасти в годовом выражении, что будет главным образом связано с усилением конкуренции и низкой базой сопоставления, - заявил старший менеджер исследовательских проектов IDC в области клиентских устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе Уилл Вонг. - Тем не менее сложности сохраняются, особенно учитывая, что китайские потребители стали прагматичнее и уже не боятся пропустить новинки так, как до пандемии коронавируса".
Крупнейшие производители смартфонов в Китае:
Бренддоля рынка в III кв. 2023гдоля в III кв. 2022гизм. продаж за год
Крупнейшие производители смартфонов в Китае:
|Бренд
|доля рынка в III кв. 2023г
|доля в III кв. 2022г
|изм. продаж за год
|Honor
|19,3%
|17,8%
|1,8%
|OPPO
|16,2%
|17%
|-10,5%
|Apple
|16,0%
|15,7%
|-4%
|vivo
|15,7%
|19,8%
|-25,7%
|Xiaomi
|13,5%
|12,6%
|0,1%
|другие
|19,2%
|17,1%
|5,1%
|Всего
|100%
|100%
|-6,3%