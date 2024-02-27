Индекс потребдоверия в ФРГ вырос с минимума за 11 месяцев

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, слабо вырос и отступил от минимума за 11 месяцев.

Значение мартовского индикатора увеличилось до минус 29 пунктов по сравнению с минус 29,6 пункта в феврале. Динамика индикатора совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Подындекс ожиданий потребителей в отношении личных доходов в марте подскочил до минус 4,8 пункта с минус 20 пункта месяцем ранее. Тем временем индикаторы, показывающие оценку перспектив экономики и желание немцев совершать покупки, слабо изменились и составили минус 6,4 пункта и минус 15 пунктов соответственно.

GfK высчитывает опережающий индекс на следующий месяц на основе подындексов за текущий месяц. Показатель рассчитывается с 2001 года, максимума в 16,8 пункта индикатор достигал в марте 2001 года.

Индекс потребительского доверия во Франции в феврале снизился до 89 пунктов по сравнению с 91 пунктом месяцем ранее, по данным национального статистического управления Insee. Январское значение индикатора было максимальным почти за два года, и аналитики ожидали повышения до 92 пунктов.

Субиндекс, показывающий прогноз для уровня жизни, опустился до минус 42 пунктов с минус 38 пунктов в январе, а индикатор, оценивающий ожидания от личных финансов, ухудшился до минус 11 пунктов с минус 8 пунктов.