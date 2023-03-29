Индекс потребдоверия в Германии вырос до максимума с июля 2022 года

Тем временем во Франции индекс потребительского доверия упал до минимума за полгода

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, вырос по итогам шестого месяца подряд и достиг максимума с июля прошлого года.

Значение апрельского индикатора увеличилось до минус 29,5 пункта по сравнению с минус 30,6 пункта в марте.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем до минус 29,2 пункта, сообщает Trading Economics.

Подындекс ожиданий потребителей в отношении личных доходов в апреле вырос на три пункта, до максимальных за десять месяцев минус 24,3 пункта. Тем временем индекс оценки перспектив экономики опустился до минус 3,7 пункта с минус 2,3 пункта в марте.

Индикатор, оценивающий желания немцев совершать покупки, повысился всего на 0,3 пункта, до минус 17 пунктов. Данный показатель сейчас почти на 15 пунктов ниже, чем годом ранее.

GfK высчитывает опережающий индекс на следующий месяц на основе подындексов за текущий месяц. Данный показатель рассчитывается с 2001 года, его среднее значение за это время составляет 4,3 пункта. Максимума в 16,8 пункта индикатор достигал в марте 2001 года.

Тем временем индекс потребительского доверия во Франции в марте снизился до 81 пункта по сравнению с 82 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков, а значение индикатора опустилось до минимума с сентября прошлого года.

Субиндекс, показывающий прогноз для уровня жизни, понизился до минус 65 пунктов с минус 64 пунктов, тогда как индикатор, оценивающий ожидания от личных финансов, остался на отметке 29 пунктов.