Добыча газа на ключевом месторождении Египта Zohr в 2023 году упала на 14%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Добыча газа на ключевом газовом месторождении Египта Zohr в 2023 году упала до 2,1 млрд кубических футов в сутки, что на 14% меньше, чем в 2022 году, пишет Middle East Economic Survey (MEES).

"Без каких-либо значительных новых запусков проектов в этом году общий объем производства в стране упадет еще больше по сравнению с шестилетним минимумом 2023 года. Производство нефти также может упасть после постепенного роста в 2023 году", - отмечает издание.

В 2023 году добыча газа в целом в стране снизилась до 5,74 млрд куб. ф/с, что привело к возобновлению болезненных отключений электроэнергии, которые периодически продолжаются и сейчас, и резкому сокращению экспорта СПГ. "Добыча в декабре достигла нового 6-летнего месячного минимума в 5,24 млрд куб. ф/с, что является самым низким показателем с момента запуска крупнейшего в стране месторождения Zohr в декабре 2017 года", - указывает MEES.

Месторождение Zohr было открыто итальянской Eni в 2015 году. Его площадь - 231 кв. км, глубина моря - 1,2-1,7 км, газовой залежи - 3,4-4 км. Является одним из крупнейших на шельфе Средиземного моря, геологические запасы оцениваются в 850 млрд куб. метров. "Роснефть" стала участником проекта в октябре 2017 года. Первый газ на месторождении получен в декабре 2017 года. В августе 2019 года производственные мощности были увеличены до проектного уровня в 76 млн куб. м/сут.

Весь газ с Zohr поставляется в национальную газовую сеть Египта. В 2018 году добыча на проекте составляла 1,3 млрд куб. ф/с, в 2019 - 2,4 млрд куб. ф/с, в 2020 - 2,2 млрд куб. ф/с, в 2021 - 2,7 млрд куб. ф/с, в 2022 - 2,5 млрд куб. ф/с

Проект реализуется на условиях концессии итальянской Eni S.p.A (50%), "Роснефтью" (30%), британской BP (10%) и Mubadala Petroleum (10%). Добыча на проекте в доле российской компании по итогам 2021 года составила 5,08 млрд куб. метров.