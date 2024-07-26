Eni ждет производства в Конго 3 млн тонн СПГ в год к концу 2025 года

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Итальянская Eni ожидает, что к концу 2025 года на проекте в Конго будет производиться 3 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год, сообщил глава компании Клаудио Дескальци на телефонной конференции для инвесторов.

Управляющий директор по природным ресурсам Eni Гвидо Бруско, комментируя перспективы возвращения Египту статуса экспортера, а не импортера газа напомнил, что с настоящего времени по сентябрь Египет заказал 20 партий СПГ, и пока непонятно, что будет дальше.

"Ситуация может измениться, импорт из соседних стран (газа для сжижения на СПГ-заводах Египта - ИФ) или спрос в стране вырастет не так, как ожидается, мы не можем исключать, что несколько партий могут быть экспортированы следующей зимой, но, конечно, это не очень вероятно", - сказал он.

Бруско также прокомментировал, что, конечно, у Египта есть потенциал стать газовым хабом ввиду свободных мощностей по сжижению газа, но это требует согласия многих заинтересованных сторон как частных, так и государственных. "Это довольно длительное путешествие", - заметил он.

В конце 2023 года Eni начала поставку газа на первый в Конго плавучий СПГ завод (FLNG) Tango мощностью по сжижению около 1 млрд кубометров в год. Поставки осуществляются с проекта Marine XII, в котором также участвует "ЛУКОЙЛ". В рамках проекта Congo LNG планируется увеличить запасы участка Marine XII и вывести мощности по сжижению газа на плато примерно в 4,5 млрд куб. м в год за счет поэтапного развития. В настоящее время строится второй плавучий СПГ завод мощностью около 3,5 млрд куб. м в год. Весь объем производимого СПГ будет реализовываться Eni.

Сейчас Египет переживает энергокризис - уже год снижение нагрузки в электросетях, связанное с падением добычи газа, ростом спроса и нехваткой иностранной валюты, приводит к ежедневным отключениям электроэнергии в большинстве районов страны. Резкое снижение производства газа в 2023 год до 5,74 млрд куб. ф/с также сократило экспорт СПГ, за счет которого в страну поступала валюта. Кроме того, стабильность поставок из Израиля, на которые полагался Египет, чтобы поддерживать потребление на уровне 6,8 млрд куб. ф/с, была нарушена из-за политического конфликта в регионе. Дефицит природного газа сказывается на электростанциях Египта, поскольку 8 из 11 электростанций работают исключительно на "голубом" топливе.

Египетская газовая холдинговая компания (EGAS) договорилась о развертывании в Египте плавучего хранилища и установки регазификации (FSRU) Hoegh Galleon с июня 2024 по февраль 2026 года.

Ранее Египет экспортировал СПГ на основе газа, добываемого в стране, а также поставляемого из Израиля. По данным МЭА, в 2022 году Египет экспортировал около 6 млн т СПГ, в основном в Европу. При этом страна производит около 67 млрд куб. м газа в год. Электроэнергетический сектор страны потребляет около 55% газа, промышленность (производство удобрений и карбамида) - 18%.

По данным ФСЭГ, в 2023 году экспорт СПГ из Египта снизился на 4 млн т из-за дефицита сырьевого газа. Египет имеет мощности по производству и экспорту СПГ в объеме 12 млн т/г.

Существует несколько проектов по поставкам газа в Египет из Средиземноморья, но пока многие из них остаются на бумаге.