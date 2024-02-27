Brent подешевела до $82,36 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали умеренно опускаться в ходе дневных торгов во вторник после роста накануне.

К 13:57 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,21%), до $82,36 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,18 (0,23%), до $77,4 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,4%.

Цены на нефть продолжают колебаться в узком диапазоне, отмечают аналитики. Поддержку им оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и усилия ОПЕК+ по ограничению предложения, тогда как давление на котировки оказывает рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, включая США.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что нефть будет торговаться в коридоре $70-90 за баррель в краткосрочной перспективе, эксперты Bank of America видят границы этого коридора у отметок в $60 и $80 за баррель.

"Рынок нефти движется в боковике, однако показывает относительно хорошую динамику с начала года, особенно с учетом слабости глобального сырьевого сектора", - отметил инвестиционный стратег Standard Chartered Хан Чжун Лян.

Негативным фактором для цен на нефть является устойчивая инфляция в США, снижающая вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки Федрезерва, сказал старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.