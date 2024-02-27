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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Brent подорожала до $83,22 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти вернулись к росту вечером во вторник после слабого снижения днем.

К 18:12 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,69 (0,84%), до $83,22 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,8 (1,03%), до $78,38 за баррель.

Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Йеменские хуситы продолжают атаковать суда в Красном море, что ведет к повышению стоимости и задержке грузоперевозок, пишет Trading Economics.

Brent WTI Ближний Восток Красное море
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