В Минэкономразвития РФ призвали к ускорению реформы ВТО

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Реформу Всемирной торговой организации поддерживают все ее участники, она уже идет, но хотелось бы ускорения этого процесса, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев в интервью "Интерфаксу" "на полях" министерской конференции ВТО, стартовавшей 26 февраля в Абу-Даби.

"Что касается реформы ВТО - да, она действительно нужна, в том числе и системы разрешения споров. Мы над этим работаем, но хотелось бы, чтобы дело двигалось быстрее", - сказал он.

По словам Ильичева, "в реформе ВТО заинтересованы все ее участники" - "за 30 лет существования пакета соглашений Уругвайского раунда появились новые сферы международной торговли, в том числе связанные с цифровизацией мировой экономики, защитой окружающей среды; для их регулирования нужны новые правила, согласованные на многостороннем уровне".

"Понятно, что разные страны имеют различные экономические приоритеты и подходы к решению имеющихся проблем. Сейчас гораздо более активно, чем 30 лет тому назад, отстаивают свои интересы наши партнеры по БРИКС (собственно, Китай на момент создания ВТО еще не был ее членом), вообще развивающиеся страны. Меняется модель торговой политики ЕС. Корректируются приоритеты в России - для некоторых секторов, например, сельского хозяйства, нам нужно активное открытие рынков, для других - опора на собственные силы", - отметил Ильичев.

Поэтому, по его словам, поиск компромиссов на переговорах в ВТО занимает, как правило, много времени - это касается и "реформенной" повестки организации.

"Однако не все так плохо. За два года, прошедшие после предыдущей министерской конференции, удалось серьезно продвинуться в реформе так называемой повседневной работы ВТО. Речь идет, например, об упрощении доступа к информации о вновь принимаемых участниками организации мерах регулирования, оказывающих влияние на торговлю. Для этого внедряются новые цифровые инструменты, создаются электронные базы данных, удобные для пользователей. Для бизнеса, в том числе российского, все это имеет практическое значение", - сказал Ильичев.