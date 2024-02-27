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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В Минэкономразвития отметили отказ США и ЕС от контактов с РФ на конференции ВТО

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Делегации США, Евросоюза и некоторых других стран на министерской конференции ВТО, начавшейся 26 февраля в Абу-Даби, не поддерживают прямой контакт с представителями России, заявил замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев.

"Делегации США, ЕС и ряда других стран, в соответствии с инструкциями своих политических ведомств, по-прежнему отказываются от прямого диалога с нашими представителями. Тут, как говорится, насильно мил не будешь - это их проблема, а не наша", - заявил Ильичев в интервью "Интерфаксу" "на полях" конференции.

Он отметил, что "попытки изоляции России на многосторонних площадках, в том числе и в ВТО, потерпели неудачу".

"Это было понятно с самого начала. Обсуждать ключевые глобальные проблемы, принимать решения в организации, которая называет себя "всемирной", и при этом игнорировать голос крупнейшей страны попросту не имеет смысла. Об этом говорили еще в марте прошлого года представители дружественных стран. Наша делегация принимает участие в деятельности всех рабочих органов и переговорных групп ВТО, в том числе в рамках подготовки 13-й Министерской конференции (МК-13). Стараемся вносить свой конструктивный вклад в реформирование организации, адаптацию к современным реалиям и повышение ее эффективности", - сказал он.

По словам Ильичева, площадка ВТО "актуальна для нас в том числе с учетом проводимой активной работы по выстраиванию связей с новыми торговыми партнерами в рамках переориентации на перспективные рынки развивающихся стран".

"Плюсов от ВТО значительно больше, чем минусов. Все понимают - выйти легко, вернуться обратно будет практически невозможно. Оставаясь в рамках ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и проводить те решения, которые нам нужны. В ВТО решения принимаются на основе консенсуса, и это гарантия их приемлемости для всех", - заявил Ильичев.

ВТО Владимир Ильичев Евросоюз Минэкономразвития США
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