ЦБ в 2024 г. ожидает перехода банковского сектора от профицита к дефициту ликвидности

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ во второй половине 2024 года ожидает переход банковского сектора от профицита к дефициту ликвидности, на конец года он может составить от 0,6 до 1,4 трлн руб., говорится в комментарии регулятора к среднесрочному макропрогнозу.

"Ожидаемый в базовом сценарии переход банковского сектора во второй половине 2024 года от структурного профицита к дефициту ликвидности означает, что краткосрочные ставки денежного рынка сместятся немного выше ключевой ставки. При прочих равных это будет вносить небольшой вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий", - говорится в комментарии ЦБ.