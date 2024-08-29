ЦБ создаст экстренный механизм предоставления ликвидности участникам финрынка

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Банк России планирует проработать вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2025-2027 годы.

Такой механизм будет носить антикризисный характер и запускаться Банком России на ограниченный период времени. Проведение таких операций предполагается организовать на базе биржевой инфраструктуры.