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ЦБ создаст экстренный механизм предоставления ликвидности участникам финрынка

ЦБ создаст экстренный механизм предоставления ликвидности участникам финрынка
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Банк России планирует проработать вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями. Об этом говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2025-2027 годы.

Такой механизм будет носить антикризисный характер и запускаться Банком России на ограниченный период времени. Проведение таких операций предполагается организовать на базе биржевой инфраструктуры.

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