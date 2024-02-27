В ЦБ считают, что отмена обязательной продажи валюты экспортерами не оказала бы значимого влияния на курс

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Непродление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами не станет значимым фактором последующей динамики курса рубля, такое мнение высказали участники обсуждения ключевой ставки.

ЦБ во вторник впервые опубликовал резюме обсуждения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров.

Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" президент РФ Владимир Путин подписал в середине октября. В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства". В соответствии с порядком, утвержденным правительством, начиная с 16 октября 2023 года, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 года. В конце января правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных указом, до конца текущего года. ЦБ выступал против пролонгации мер.

"Участники обсуждения также подтвердили свое мнение, что в случае непродления указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами это не станет значимым фактором последующей динамики обменного курса", - говорится в резюме.