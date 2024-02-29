Рубль подрос к бивалютной корзине с учетом вероятности ужесточения ДКП

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США не изменился, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне увеличения вероятности того, что Банк России может пойти еще на одно повышение ключевой ставки в связи с продолжающимся ростом инфляции.

Курс доллара составил 91,15 руб. в 19:00 МСК, оставшись на уровне предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,61 руб., подешевев на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,1 копейки, до 94,51 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,05 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к бивалютной корзине в последний торговый день месяца на фоне усиления вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и продолжающейся дискуссии между представителями российских властей относительно продления действующего с середины октября прошлого года указа об обязательной продаже валютной выручки.

Механизм обязательной продажи валютной выручки крупнейших компаний-экспортеров, введенный властями РФ минувшей осенью, оказался эффективным, сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он провел встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, компаний-экспортеров и ответственных ведомств по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки, сообщил секретариат Белоусова в четверг.

В ходе совещания представители крупнейших российских экспортеров рассказали о своем опыте применения президентского указа о продаже выручки по внешнеторговым договорам. "Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность. Озвученные сегодня на встрече вопросы правительство взяло в проработку, мы продолжим взаимодействовать с российскими компаниями-экспортерами", - заявил Белоусов, процитированный в сообщении.

ЦБ во вторник впервые опубликовал резюме обсуждения по ключевой ставке в период "недели тишины" и на заседании совета директоров; согласно мнению его участников, непродление президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами не станет значимым фактором последующей динамики курса рубля.

Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля 2024 года составила 0,13% после 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 26 февраля составил 0,56%, с начала года - 1,42%.

Из данных за 26 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 26 февраля ускорилась до 7,57% с 7,42% на 19 февраля (на конец января равнялась 7,44%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,58% (с 7,57% на 19 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 26 февраля на уровне 7,58%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 1 процентный пункт - до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно.

ЦБ при этом подтвердил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

"В четверг рубль продолжал укрепление. Его основная часть пришлась на первую половину дня, когда пара "доллар-рубль" опускалась с уровней 91,3 руб./$1 до почти 90,6 руб./$1. Во второй половине дня курс ненадолго возвращался к уровням выше 91 руб./$1, однако завершал день рубль в уверенном плюсе, торгуясь в районе 90,8 за доллар. Полагаем, что в утренние часы основную поддержку российской валюте оказывали новостные сообщения, связанные с возможностью продления действия обязательной продажи валютной выручки экспортерами после 30 апреля", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта сегодня укрепляется по отношению к доллару США и торгуется ниже отметки 91 руб./$1. Рубль растет четвертую торговую сессию подряд по отношению к доллару США. Сказывается в том числе снижение опасений по поводу санкционных рисков, а также ослабление доллара США по отношению к ключевыми мировым валютам. Из стратегических факторов рубль поддерживает жесткая монетарная политика Банка России. Благодаря высокой ключевой ставке регулятору удается консолидировать рублевую ликвидность на банковских счетах. А локальное ускорение инфляции на прошедшей неделе укрепляет уверенность инвесторов в сохранении повышенной процентной ставки на длительном горизонте", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Нефть перешла к слабому повышению вечером в четверг и завершает февраль в плюсе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $83,66 за баррель, что на 0,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,18%, до $78,67 за баррель.

Обе марки завершают февраль ростом примерно на 3,5%.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, сильнее прогнозов. Они растут уже пять недель подряд.

В среду в западных СМИ появились сообщения о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Текущая ситуация на нефтяном рынке нормальная, благодаря действиям ОПЕК+ наблюдается баланс спроса и предложения, сообщил Новак журналистам в среду вечером.

Новак не стал отвечать, рассматривается ли продление добровольных ограничений некоторых стран ОПЕК+, действующих в первом квартале 2024 г. "Об этом пока рано еще говорить", - сказал он. Вице-премьер РФ заметил, что не столь важно, снижает Россия экспорт нефти или нефтепродуктов в рамках своих добровольных обещаний, важно, чтобы общий объем был 500 тыс. баррелей в сутки.

Добыча нефти в России сейчас составляет около 9,5 млн баррелей в сутки, обязательства в рамках ОПЕК+ выполняются, сообщил Новак.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 марта на 1,0269 рубля, до 90,8423 руб., и уменьшил курс евро на 90,53 копейки, до 98,5447 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 97,49 копейки по отношению к среде и составил 90,8609 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 88,55 копейки, подешевев до 90,8664 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 512,028 млн, из которых $399,498 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 1153 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 85,56 копейки, до 98,7364 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 80,95 копейки, до 98,5752 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 186,308 млн, из которых EUR570,24 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR616,068 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 февраля опустилась на 1 базисный пункт - до 15,7% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца остались в четверг на прежнем уровне - 15,95% и 15,78%, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта и составила 14,88% годовых.