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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Центробанк усматривает проинфляционный эффект в борьбе за кадры на рынке труда

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Борьба компаний за кадровые ресурсы в условиях дефицитного рынка труда чревата проинфляционными эффектами. Это один из тезисов, который обсуждался 16 февраля на совете директоров Банка России по денежно-кредитной политике, сообщил регулятор в резюме заседания.

"Рынок труда оставался одной из ключевых тем дискуссии. Участники обсудили, пройден ли рынком труда пик напряженности. С одной стороны, тенденции остаются в целом прежними: уровень безработицы находится на историческом минимуме, ожидания по найму – на историческом максимуме, занятость растет, предприятия отмечают рекордно низкий уровень обеспеченности работниками. Главные управления говорили о сохраняющемся дефиците кадров в их регионах. В некоторых отраслях он продолжил расти (розничная торговля, строительство, услуги, фармацевтика). С другой стороны, участники отметили, что в ряде отраслей напряженность на рынке труда перестала нарастать – в частности, в обрабатывающей промышленности, добыче, металлургии, машиностроении, химии", - отмечено в резюме.

Участники обсуждения видят несколько возможных причин остановки роста напряженности на рынке труда. "Прежде всего мог сказаться переток рабочей силы как между отраслями, так и между регионами страны. Главные управления отмечали, что компании в одних регионах, где ситуация со свободной рабочей силой хуже, временно привлекают работников из других регионов по вахтовому методу. Для привлечения сотрудников компании расширяют социальный пакет, субсидируют аренду и приобретение жилья", - сказано в документе.

"Это повышает привлекательность рабочих мест, но увеличивает издержки предприятий и может иметь проинфляционный эффект. Одновременно в условиях дефицита рабочей силы компании инвестировали в снижение трудоемкости производственных процессов. Участники согласились, что убедиться в устойчивости текущих тенденций на рынке труда можно будет только по прошествии времени", - отмечает ЦБ.

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