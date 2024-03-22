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Банк России отметил новое усиление жесткости рынка труда при росте экономики

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Оперативные индикаторы указывают на продолжение быстрого роста российской экономики в I квартале 2024 года, при этом жесткость рынка труда вновь усилилась, говорится в сообщении Банка России, опубликованном по итогам решения сохранить ключевую ставку на уровне 16%.

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"Оперативные индикаторы указывают на то, что в I квартале 2024 года российская экономика продолжает быстро расти. Потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений. Данные опросов предприятий свидетельствуют о сохранении высокого инвестиционного спроса. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным", - говорится в релизе.

"Дефицит трудовых ресурсов - главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. При этом жесткость рынка труда вновь усилилась. Безработица обновила исторический минимум", - отмечают в очередной раз в ЦБ дефицит на рынке труда.

По данным Росстата, безработица в России в январе 2024 года составила 2,9% после зафиксированных в декабре прошлого года 3%. Таким образом в январе безработица вернулась к исторически минимальному уровню в 2,9% (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), удерживавшемуся в течение октября и ноября 2023 года. До этого в течение трех месяцев - с июля по сентябрь - безработица находилась на уровне 3,0%.

Заседание ЦБ не являлось опорным, поэтому в релизе нет нового прогноза по росту экономики. Действующий от февраля прогноз ЦБ по росту ВВП в 2024 году равняется 1-2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, попадает в интервал ЦБ и предполагает в 2024 году рост экономики на уровне 1,5%.

Минэкономразвития более оптимистично и ожидает, что рост ВВП в 2024 году превысит 2%.

Банк России Минэкономразвития Росстат
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