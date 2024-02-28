Swisscom может купить итальянский сегмент Vodafone за 8 млрд евро

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom ведет переговоры о покупке итальянского подразделения британской Vodafone за 8 млрд евро, говорится в сообщении потенциального покупателя.

Ожидается, что сделка будет оплачена денежными средствами, а приобретенный актив - объединен с Fastweb, дочерним предприятием швейцарской компании в Италии.

Переговоры находятся на продвинутой стадии, однако транзакция все еще может не состояться, предупредила Swisscom.