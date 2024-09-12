Поиск

В Италии дополнительно проверят сделку Swisscom по покупке Vodafone Italia за 8 млрд евро

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) инициировал углубленную проверку сделки по покупке швейцарской телекоммуникационной компанией Swisscom итальянского подразделения Vodafone за 8 млрд евро.

Сроки проведения второй фазы проверки не обозначаются.

Swisscom заявила, что будет сотрудничать с регулятором, чтобы обеспечить своевременное одобрение сделки. Углубленные проверки в телекоммуникационном секторе не являются редкостью, отметила пресс-служба компании. Swisscom по-прежнему уверена, что покупка ею Vodafone Italia будет поддерживать конкуренцию.

Швейцарская компания объявила о приобретении Vodafone Italia в марте. Сделка получила поддержку итальянских законодателей и антимонопольного регулятора Швейцарии.

Swisscom по-прежнему рассчитывает закрыть ее в первом квартале 2025 года.

Vodafone Швейцария Swisscom Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 12 сентября

Уолл-стрит закрылась в плюсе

Уолл-стрит закрылась в плюсе

Американцы считают, что Харрис обошла Трампа на дебатах кандидатов в президенты

Обострение палестино-израильского конфликта

Шесть сотрудников БАПОР погибли после авиаударов в секторе Газа

Шесть сотрудников БАПОР погибли после авиаударов в секторе Газа

Лондон разрешит Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по РФ

Корабль "Союз МС-26" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Приход на Землю очередной произошедшей на Солнце вспышки ожидается вечером в четверг

Приход на Землю очередной произошедшей на Солнце вспышки ожидается вечером в четверг

Байден, Харрис и Трамп почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Байден, Харрис и Трамп почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Что произошло за день: среда, 11 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });