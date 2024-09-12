В Италии дополнительно проверят сделку Swisscom по покупке Vodafone Italia за 8 млрд евро

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) инициировал углубленную проверку сделки по покупке швейцарской телекоммуникационной компанией Swisscom итальянского подразделения Vodafone за 8 млрд евро.

Сроки проведения второй фазы проверки не обозначаются.

Swisscom заявила, что будет сотрудничать с регулятором, чтобы обеспечить своевременное одобрение сделки. Углубленные проверки в телекоммуникационном секторе не являются редкостью, отметила пресс-служба компании. Swisscom по-прежнему уверена, что покупка ею Vodafone Italia будет поддерживать конкуренцию.

Швейцарская компания объявила о приобретении Vodafone Italia в марте. Сделка получила поддержку итальянских законодателей и антимонопольного регулятора Швейцарии.

Swisscom по-прежнему рассчитывает закрыть ее в первом квартале 2025 года.