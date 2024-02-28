Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

"Роскосмос" сообщил о планах продать непрофильные активы на 11,4 млрд рублей

В 2023 году прибыль госкорпорации от продажи непрофильных активов превысила 6,5 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" в 2024 году планирует выставить на торги непрофильные активы на сумму более 11,4 млрд рублей, средства будут направлены на улучшение состояния предприятий, сообщили в госкорпорации в среду.

"В 2024 году планируется выставить на продажу непрофильных активов (более 150 объектов) на сумму более 11,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В России"Роскосмос" сократил почти каждого десятого сотрудника за три годаЧитать подробнее

Отмечается, что средства от их реализации будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий.

"В 2023 году прибыль от реализации непрофильных активов превысила 6,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В "Роскосмосе" отметили, что непрофильные активы размещаются к продаже на торговых площадках по актуальной рыночной стоимости.

"Ввиду санкций и повышения внутреннего туризма наибольшей популярностью пользуются пансионаты, базы отдыха и гостиницы", - сообщили в госкорпорации.

Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

Swisscom может купить итальянский сегмент Vodafone за 8 млрд евро

Warner Bros. и Paramount прекратили переговоры о возможном слиянии

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Гефест"

Рубль стабилен к доллару и юаню под влиянием разнонаправленных факторов

Рубль стабилен к доллару и юаню под влиянием разнонаправленных факторов

Банк России спрогнозировал ускорение годовой инфляции в I квартале до 7,6%

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Fortum инициировал арбитражное дело в отношении РФ

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа

Еврокомиссия призвала потребителей продолжать сокращать потребление газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });