"Роскосмос" сократил почти каждого десятого сотрудника за три года

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" сократил 8,8% сотрудников за три года, большая часть сокращений персонала вызвана выходом на пенсию, сообщил замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

"За счет внедрения новых технологий и избавления от непрофильных активов продолжается процесс оптимизации деятельности предприятий, входящих в госкорпорацию: ожидаемая оптимизация численности отрасли за 2019-2021 гг. составляет 8,8%", - сказал Овчинников в интервью газете "Ведомости".

Всего, по его словам, сейчас в отрасли работает 180 тысяч человек.

"Основное сокращение персонала за последние три года, в том числе в условиях пандемии, происходило за счет естественных причин - выхода на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу", - пояснил он.

Как отметил Овчинников, более 80% сокращения численности пришлось на "накладной персонал и непромышленную группу: работники подразделений, не задействованные в производственной деятельности предприятия - обслуживающие и обеспечивающие службы".

"Это связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов", - отметил он.

Ранее об активном процессе оптимизации численности сотрудников Овчинников сообщал в интервью "Интерфаксу". "Несмотря на сложность подобных вопросов с моральной точки зрения, мы обязаны быть экономически эффективными. Поэтому мы проводим работу по снижению численности персонала", - сказал Овчинников.

"Не секрет, что многие отрасли в России, в том числе и космическая, переразмерены. Со временем появляются новые технологии, станки, снижается трудоемкость. И иметь такое большое число сотрудников становится просто нерационально ", - добавил он.

По его словам, самарский ракетно-космический центр "Прогресс" за три года сократил около 20% персонала.

В ноябре 2020 года глава "Роскосмоса" сообщил о сокращении аппарата госкорпорации и урезании зарплат менеджерам.

Согласно годовому отчету госкорпорации за 2019 год, средний возраст работников "Роскосмоса" и его предприятий составил 45,4 года. Всего на предприятиях работало 195,8 тыс. человек, из них 56% мужчин и 44% женщин. Средняя зарплата сотрудников по итогам года составила 62,3 тыс. рублей.