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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Aston Martin сократил доналоговый убыток вдвое в 2023 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda в 2023 году более чем вдвое сократил доналоговый убыток - до 239,8 млн фунтов стерлингов ($303 млн) по сравнению с 495 млн фунтов годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Скорректированная EBITDA - один из ключевых показателей компании - увеличилась на 61% и составила 305,9 млн фунтов.

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Выручка выросла на 18%, почти до 1,633 млрд фунтов, в том числе благодаря повышению стоимости машин.

Оптовые продажи компании по итогам прошлого года составили 6,62 тыс. автомобилей против 6,412 тыс. в 2022 году (рост на 3%). При этом в четвертом квартале они снизились на 6% в годовом выражении - до 2,222 тыс. машин.

Компания подтвердила среднесрочный прогноз (на пять лет), согласно которому планируется увеличить скорректированную EBITDA примерно до 800 млн фунтов, выручку - до 2,5 млрд фунтов.

Котировки Aston Martin повышаются на 1,6% в ходе торгов в Лондоне в среду. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние 12 месяцев упала на 15% (до 1,4 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 опустился на 3,6%.

Aston Martin
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