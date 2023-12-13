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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Lamborghini из фильма "Волк с Уолл-стрит" продан на аукционе за $1,66 млн

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль Lamborghini Countach 1989 года выпуска, на котором ездил Леонардо ДиКаприо в фильме "Волк с Уолл-стрит", был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $1,655 млн, пишет MarketWatch.

Это рекордная стоимость для машины данной модели. Предыдущий рекорд составлял $880 тыс.

В фильме Мартина Скорсезе использовались две одинаковые машины, вторая была повреждена на съемках, поскольку по сценарию она участвует в аварии. Она также выставлялась на аукционе ранее в этом году, но так и не была продана.

Всего на специализированном аукционе Sotheby's удалось продать автомобили на сумму $13,61 млн. Самым дорогим лотом стал Fiat 8V Supersonic 1953 года, ушедший с молотка за $2,4 млн. Всего в мире было произведено 14 машин этой модели. Данный автомобиль сменил всего четырех владельцев и практически не использовался.

Кроме того, Aston Martin DB2/4 1954 года, недавно отреставрированный специалистами компании, был куплен за $1,1 млн.

Lamborghini Sotheby's Нью-Йорк
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