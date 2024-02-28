Минфин отметил растущую ценность альтернативных источников данных об эмитентах

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Инвесторам при принятии решений придется все больше полагаться на данные от аудиторов, рейтинговых агентств и независимых директоров компаний в условиях сокращения объема и скорости раскрытия информации, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В ситуации, когда неизбежно объем и скорость раскрытия будут сокращаться, к сожалению неизбежно, [что] чем дальше, тем больше рынку придется, видимо, полагаться на то, что им скажет рейтинговое агентство, или то, что им скажет аудитор", - сказал Моисеев в ходе своего выступления на XIII Всероссийском форуме по корпоративному управлению: "Пути развития в новом мире".

Третьим источником данных могут стать независимые директора, которые, по словам Моисеева, "не побоятся" раскрывать данные о компании.

Тема с доступностью корпоративной отчетности остается сложной и актуальной. Моисеев подчеркнул, что фондовый рынок не может работать без полноценного раскрытия информации, однако оно влечет санкционные риски.

С весны 2022 года российский фондовый рынок работал сначала в режиме, когда эмитенты имели право полностью скрыть от внешнего мира свою отчетность, но с лета 2023 года многие этой возможности лишились. Постановление правительства №1102 от 4 июля 2023 года запретило компаниям скрывать баланс и отчет о финансовых результатах, но сохранило право не публиковать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

Но даже этот режим раскрытия информации не устраивает некоторые компании и бизнес-объединения, которые предпринимают попытки добиться корректировки упомянутого постановления. Однако публичной поддержки от ЦБ РФ, Минфина и Минэкономразвития эти просьбы не получили. В итоге на данный момент из нового режима раскрытия есть только два изъятия. В конце ноября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд организаций, включая "Роснефть", получили право с 1 июля 2023 года не раскрывать корпоративную информацию из-за санкционных рисков.

Кроме того, президент издал указ, который разрешает экономически значимым организациями (ЭЗО) не раскрывать данные о своей деятельности. Понятие ЭЗО появилось в российском законодательстве летом 2023 года, тогда вступил в силу закон №470-ФЗ, который наделил правительство правом формировать перечень таких организаций.

Правительство до сих пор не опубликовало перечень ЭЗО. Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов сообщил, что документ может быть готов в ближайшие "две-три недели". В первоначальную редакцию перечня, по его словам, могут войти "около шести крупнейших компаний".