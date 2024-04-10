В Минфине сообщили о продолжении спора о раскрытии корпоративной информации

Вопрос обсуждается еженедельно и "выносится на руководство", сказал замглавы ведомства Иван Чебесков

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Дискуссия о раскрытии компаниями информации обсуждается, российскому Минфину в большинстве случаев удается настоять на необходимости публикации финансовой отчетности, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков на конференции финансового клуба Fin Hype Law 2024.

"До сих пор идет очень интенсивная дискуссия, - отметил он. - Еженедельно этот вопрос обсуждается, выносится на руководство, но пока в целом в большинстве случаев нам удается отстоять такую позицию, что финансовую отчетность нужно раскрывать".

Конкретные примеры он не называл.

При этом Минфин признает возможность временного закрытия "определенных вещей", связанных, в частности, с ведением и устройством бизнеса, отметил Чебесков.

В июле 2023 года правительство постановлением №1102 от 4 июля 2023 года отменило принятый в марте 2022 года порядок, когда компаниям разрешили полностью закрывать данные о себе. Эмитентам пришлось вернуться к публикации баланса и отчетов о финансовых результатах, но у них сохранилось право не обнародовать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

Однако за прошедшие почти 10 месяцев с момента издания этого постановления часть из компаний смогли полностью или частично вновь вернуть себе возможность закрывать свои данные. Несколькими президентскими указами 94 организаций, включая "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", Газпромбанк, получили право самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности.

Аналогичная опция доступна и экономически значимым организациям (ЭЗО), которых, согласно правительственному перечню, пока шесть. Среди них юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон": АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5, ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп" соответственно.

Кроме того, в конце марта 2024 года президент своим указом разрешил не раскрывать корпоративную информацию сторонам сделок из перечня под грифом ДСП, при этом перечень компаний, сделки с долями и акциями которых будут осуществляться в особом порядке, тоже скрыт - он для служебного пользования.