Производство цинка в мире выросло на 3,8% в 2023 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мировое производство рафинированного цинка в 2023 году увеличилось на 3,8% и составило 13,863 млн тонн, по предварительным расчетам International Lead and Zinc Study Group (ILZSG).

Это обусловлено, в первую очередь, повышением выпуска в Китае. Кроме того, оно выросло в Мексике и Австралии, в основном, за счет ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей на цинковом заводе Sun Metals. При этом производство сократилось в Японии и Норвегии, а также в Германии из-за приостановки работы металлургического завода Glencore в Норденхаме.

Потребление цинка в прошлом году увеличилось на 1,7%, достигнув 13,659 млн тонн, в том числе за счет КНР и Индии. Между тем спрос на металл в Европе, Японии, Турции, США и Таиланде уменьшился.

Таким образом, на мировом рынке в 2023 году был зафиксирован профицит в размере 205 тысяч тонн против нехватки в размере 73 тысячи тонн годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Средняя цена цинка на Лондонской бирже металлов (LME) в прошлом году поднялась на 23,9% (до $2647 за тонну) после повышения на 15,7% в 2022 году. На Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) котировки снизились на 13,8% в 2023 году.

ILZSG, созданная ООН в 1959 году, предоставляет информацию о поставках и спросе на цинк и свинец, проводит исследования ситуации на мировых рынках этих металлов. Членами группы являются Австралия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Марокко, Намибия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Турция, Швеция и США, а также Европейский союз. На долю этих государств приходится свыше 85% добычи и потребления свинца и цинка в мире.