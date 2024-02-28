Производство свинца в мире увеличилось на 2,8% в 2023 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мировое производство рафинированного свинца в 2023 году выросло на 2,8% и составило 12,856 млн тонн, по предварительным расчетам International Lead and Zinc Study Group (ILZSG).

В основном это было обусловлено повышением выпуска в Австралии (+41,2%), а также в Китае, Германии, Индии и ОАЭ, где в эксплуатацию были введены новые производственные мощности. Между тем сокращение было зафиксировано в Болгарии, Италии, Японии (-5,5%), Южной Корее (-2,1%), России, Казахстане (-6,1%) и Великобритании.

На долю свинца, выпущенного из вторичного (переработанного) сырья, пришлось 66% общего объема производства в прошлом году, также как и в 2022 году.

Потребление свинца выросло на 1%, достигнув 12,761 млн тонн. При этом более значительный спрос в Европе (+5,5%), Индии (+3,2%), КНР и Мексике был в значительной степени компенсирован сокращением потребления в Южной Корее (-9,9%), Турции и США (-7,6%).

Таким образом, на мировом рынке в 2023 году был зафиксирован профицит в размере 92 тысячи тонн против нехватки в размере 134 тысячи тонн годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Производство свинца в Китае увеличилось на 3,9% - до 216 тысяч тонн, потребление поднялось на 2% и составило 110 тыс. тонн.

Объем запасов свинца, о которых сообщает Лондонская биржа металлов (LME), Шанхайская фьючерсная биржа (SHFE), производители и торговцы, повысился на 123 тысячи тонн и на конец декабря составлял 447 тысяч тонн.

Средняя цена свинца на LME в прошлом году опустилась на 0,6% (до $2138 за тонну), на SHFE - выросла на 3,3%.

ILZSG, созданная ООН в 1959 году, предоставляет информацию о поставках и спросе на цинк и свинец, проводит исследования ситуации на мировых рынках этих металлов. Членами группы являются Австралия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Китай, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Марокко, Намибия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Турция, Швеция и США, а также Европейский союз. На долю этих государств приходится свыше 85% добычи и потребления свинца и цинка в мире.