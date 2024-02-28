Росстат отметил годовое ускорение инфляции с 20 по 26 февраля почти до 7,6%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 20 по 26 февраля 2024 года составила 0,13% после 0,11% с 13 по 19 февраля, 0,21% с 6 по 12 февраля и 0,16% с 30 января по 5 февраля, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен в стране к 26 февраля составил 0,56%, с начала года - 1,42%.

Из данных за 26 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 26 февраля ускорилась до 7,57% с 7,42% на 19 февраля (на конец января равнялась 7,44%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 7,58% (с 7,57% на 19 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь февраль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 20 по 26 февраля подорожала на 0,6% (неделей ранее на 1,4%), в том числе на капусту - на 2,4%, помидоры - на 2,2%, свеклу - на 1,7%, морковь - на 1,6%, бананы - на 0,9%, лук - на 0,8%, яблоки - на 0,3%. Снизились за неделю цены на огурцы - на 1,0%, картофель - на 0,4%.

За период с 20 по 26 февраля также значительно выросли цены: на говядину на 0,6%, баранину и соль - на 0,5%, колбасы вареные, сахарный песок - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на черный чай - на 0,4%, куриные яйца и рис - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров выросли за неделю цены на плиты ДСП - на 0,8%, снизились: на смартфоны - на 1,1% и электропылесосы - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в среднем практически не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом на за неделю выросла на 3,2% (неделей ранее - выросла на 0,1%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 26 февраля на уровне 7,58%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 20 по 26 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,13%, год к году - 7,58%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,19%. На плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 0,61%, на остальные продукты питания - сохранился на уровне прошлой недели (0,15%). На непродовольственные товары на отчетной неделе цены практически не изменились (околонулевое снижение цен на 0,01%). В секторе услуг инфляция составила 0,30% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Банк России 16 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

ЦБ при этом в рамках модернизации коммуникации по ДКП и, в частности, сокращения пресс-релиза по итогам совета директоров убрал стандартную фразу о нейтральном сигнале, пояснив уже на пресс-конференции, что сигнал можно считать в целом нейтральным.

"Сигнал можно считать в принципе нейтральным. Но, если вы заметили, в связи с изменением формата публикации наших материалов мы также пресс-релиз изменили, там можно увидеть, что сигнал в целом нейтральный", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ при этом 16 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 1 процентный пункт - до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно. Прогноз по средней ставке на 2026 год сохранен на уровне 6-7% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

"Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", - заявила на пресс-конференции Набиуллина.

ЦБ при этом подтвердил прогноз по инфляции в стране на 2024 год на уровне 4-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.