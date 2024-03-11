Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Белоруссия к 11 марта экспортировала в Россию 148 млн яиц, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (53,5 млн штук), сообщает Россельхознадзор.

Продолжают поставки Азербайджан и Турция. Так, на минувшей неделе - с 4 по 10 марта - через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступило 3,9 млн яиц из Азербайджана. Всего эта страна ввезла в РФ 20,1 млн яиц. Азербайджан начала поставки в декабре 2023 года.

Турция с начала текущего года ввезла 12,3 млн яиц.

Россия на фоне резкого роста цен на яйца в конце 2023 года обнулила пошлину на их ввоз на первое полугодие 2024 года. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

По данным Росстата, в 2023 году яйца в стране подорожали в 1,6 раза, в том числе в декабре - на 18,2%. В результате принятых мер в январе цены снизились на 1,8%. В феврале снижение продолжилось.

В 2023 году производство яиц в российских сельхозорганизациях выросло на 1,9%, до 38,1 млрд штук, в хозяйствах всех категорий - на 1,2%, до 46,7 млрд штук.